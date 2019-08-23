Тиша на Донбасі: з початку доби - жодного обстрілу "Впродовж поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано"

У зоні проведення операції Об'єднаних сил сьогодні, 23 серпня, обстрілів не зафіксовано.

Фото: з вільних джерел

"Впродовж поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано", - повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook. У четвер, 22 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Два наші військовослужбовці отримали поранення. Нагадаємо, що контррозвідники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність двох українських громадянок, які забезпечували терористичні угруповання "ЛНР" розвідувальними даними про підрозділах, задіяних в операції Об'єднаних сил.

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