Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Тиша" на Донбасі зберігається, військові гасять пожежі на Луганщині

Вздовж всієї лінії зіткнення спостерігалася "тиша"
За минулу добу, 12 вересня, у зоні бойових дій на Донбасі на всіх ділянках відповідальності українських військових обстрілів з боку бойовиків зафіксовано не було.
"Тиша" на Донбасі зберігається, військові гасять пожежі на Луганщині Фото: facebook.com/odalug

Про це повідомляє пресштаб операції Об’єднаних сил, пише "Громадське".

Також у штабі зазначають, що підрозділи ДСНС спільно з військовослужбовцями Збройних сил ліквідували осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське та Катеринівка, що на Луганщині.

Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності українських підрозділів режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Водночас військові Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля - 2020".

За даними Міністерства оборони, у цих навчаннях, які пройдуть під керівництвом головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, візьмуть участь близько 12 тисяч військовослужбовців, з них до 8 тисяч - безпосередньо на полігонах під час практичної фази.

Планують залучити до 50 одиниць артилерійських систем, близько 80 танків та 450 бойових броньованих машин, а також бойові кораблі, армійську авіацію та повітряні сили. У їхньому складі залучатимуть і зразки техніки, які нещодавно прийняли на озброєння ЗСУ. Зокрема, новітні комплекси "Нептун", "Вільха", безпілотні літальні комплекси Bayraktar.

Нагадаємо, що Україна та Росія оприлюднили принципово різні підсумки нормандської зустрічі радників

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2020 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.