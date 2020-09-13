"Тиша" на Донбасі зберігається, військові гасять пожежі на Луганщині

За минулу добу, 12 вересня, у зоні бойових дій на Донбасі на всіх ділянках відповідальності українських військових обстрілів з боку бойовиків зафіксовано не було.

Про це повідомляє пресштаб операції Об’єднаних сил, пише "Громадське".

Також у штабі зазначають, що підрозділи ДСНС спільно з військовослужбовцями Збройних сил ліквідували осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське та Катеринівка, що на Луганщині.

Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності українських підрозділів режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Водночас військові Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля - 2020".

За даними Міністерства оборони, у цих навчаннях, які пройдуть під керівництвом головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, візьмуть участь близько 12 тисяч військовослужбовців, з них до 8 тисяч - безпосередньо на полігонах під час практичної фази.

Планують залучити до 50 одиниць артилерійських систем, близько 80 танків та 450 бойових броньованих машин, а також бойові кораблі, армійську авіацію та повітряні сили. У їхньому складі залучатимуть і зразки техніки, які нещодавно прийняли на озброєння ЗСУ. Зокрема, новітні комплекси "Нептун", "Вільха", безпілотні літальні комплекси Bayraktar.

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