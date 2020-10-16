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Тищенко подав позов проти колишнього «слуги» Лероса «про захист честі»

Народний депутат від «Слуги Народу» позивається проти колишнього члена фракції «слуг» Гео Лероса про захист честі, гідності та ділової репутації.
Тищенко подав позов проти колишнього «слуги» Лероса «про захист честі» Фото: facebook/Слуга Народу

Як пише "Громадське" про це йдеться у реєстрі розгляду справ.

Свій позов Тищенко подав ще 9 червня. Розгляд справи у суді вже призначили на 21 жовтня. Крім того, аналогічний позов проти Лероса подав брат голови Офісу президента Єрмак. Він теж позивається у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Раніше Лерос звинувачув його у «торгівлі» посадами у держорганах та компаніях за сприяння свого брата.

 

Що передувало?

Лерос ще 3 червня заявив, що передав докази «топкорупції» у Києві до Національного антикорупційного бюро. За його словами, там фігурують Андрій Єрмак, Денис Комарницький, якого називає «смотрящего за Києвом», депутат Микола Тищенко.

2 жовтня Гео Лерос опублікував першу частину записів розмофв нібито Тищенка та Комарницького, які вказували на те, що президент Володимир Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак покривають корупційні схеми Комарницького.

Сам Зеленський заявляв, що в ОП немає «смотрящих» за містами, а з Денисом Комарницьким він не знайомий. 

Потім 7 жовтня Лерос опублікував нові записи розмов, на яких нібито «слуга» Микола Тищенко розмовляє з київським бізнесменом Денисом Комарницьким. Обговорюють можливий напад на Лероса.

Тищенко того ж дня заявив, що направив запит до СБУ, щоб Леросу надали державну охорону.

«Щоб наше "пташеня" було у безпеці, коли стане непотрібним своїм лялькарям», — написав депутат. 

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16 10 2020 10:52
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