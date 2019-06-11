У "Слузі народу" не спростували листування Тищенка з пранкером

Депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук не спростувала справжності листування свого однопартійця Миколи Тищенка з пранкером, зазначивши, що автентичність повинні встановити правоохоронні органи.

Про це Верещук заявила в коментарі журналістам, передає LB.ua.

"Ні, ми нічого не спростовуємо. Ми говоримо, що це має бути предметом аналізу правоохоронних органів. Чи було це справжнє листування, можна встановити певними діями. Грати в поліграф ми не будемо, ситуація дуже серйозна, щоб на свій розсуд давати їй оцінку", - сказала вона.

Нагадаємо, до недавнього часу про пранкера Джокера нічого не було відомо. В українському медіапросторі він появився 30 жовтня 2019 року завдяки сайту Страна.ua, який опублікував телефонне листування депутата Богдана Яременка і якоїсь особи, яку сайт називає "українським пранкером, відомим під ніком Джокер".

31 жовтня в мережі Telegram з'явився канал пранкера Джокера. За наступні дні в ньому було опубліковано листування з нардепами від "Слуги народу" Михайлом Радуцьким і Миколою Тищенком - його також вели нібито від імені генпрокурора Руслана Рябошапки.

Нагадаємо, що російські пранкери Володимир Кузенцов і Олексій Столяров (Вован і Лексус), опублікували відео розіграшу македонського прем'єр-міністра Зорана Заєва від імені колишнього президента України Петра Порошенка.