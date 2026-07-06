У Греції вимагають відставки радника прем'єра після розмови з російськими пранкерами

У Греції розгорівся політичний скандал.

Грецькі опозиційні партії закликали звільнити радника прем'єр-міністра з питань національної безпеки Таноса Докоса після того, як він під час розмови з російськими пранкерами розкрив конфіденційну інформацію.

Про це повідомляє Euractiv.

Пранкери Вован і Лексус представилися секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та зв'язалися з посадовцем. Під час бесіди вони обговорили кілька тем, зокрема нещодавно знайдений український морський дрон із вибухівкою.

Сам Докос заявив, що був упевнений, ніби розмовляє саме з Умєровим.

"Я думав, що розмовляю з Умєровим… Це було наживо – я бачив його, так само, як бачу вас", – сказав він в ефірі Skai TV.

За словами радника, інцидент стався напередодні саміту НАТО в Анкарі, де одним із головних питань має бути Україна.

Під час розмови Докос також торкнувся внутрішньополітичної ситуації в країні та припустив, що парламентські вибори, заплановані на 2027 рік, можуть відбутися значно раніше.

Грецький уряд заявив, що жодної державної таємниці посадовець не розкрив. Там назвали інцидент складною гібридною атакою із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Втім, опозиція вважає ситуацію серйозним провалом. У партії ПАСОК заявили, що Докос розповів про закордонні поїздки керівника Національної розвідувальної служби Греції, а тому має піти у відставку.

Останнім часом Вован і Лексус уже провели подібні розіграші щодо посадовців країн Балтії. Їхніми жертвами стали старший радник президента Литви Дейвідас Матульоніс і радник президента Естонії Мадіс Ролл. Після публікації розмов із естонським чиновником російська пропаганда використала їх для поширення фейків про нібито координацію ударів України по території росії.