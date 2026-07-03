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ПОЛІТИКА

російські пранкери обдурили радника з нацбезпеки Греції, видавши себе за українських посадовців

03 липня 2026, 18:39
російські пранкери обдурили радника з нацбезпеки Греції, видавши себе за українських посадовців
Фото: з вільних джерел
Опозиція вимагає відставки.

російські пранкери Вован і Лексус опублікували запис відеодзвінка з радником з питань національної безпеки Греції Таносом Докосом, обманом змусивши його повірити, що він розмовляє з українськими посадовцями.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Грецькі посадовці заявили, що під час розмови Докос не надав жодної конфіденційної чи секретної інформації, додавши, що заходи з безпеки зв'язку вдосконалюються для протидії подібним "гібридним атакам". Представники уряду також зазначили, що пранкери використовували "надсучасні" технології штучного інтелекту.

У розмові з пранкерами Докос говорив про український військовий морський дрон, який у травні винесло на берег поблизу грецького острова Лефкада, а також про відносини Греції з Туреччиною та внутрішньополітичні події. Він також прогнозував, що в найближчі місяці в Греції відбудуться загальні вибори.

Цей інцидент спонукав головну опозиційну партію Греції закликати Докоса піти у відставку, назвавши це "єдиним варіантом".

Нагадаємо, дует Вован і Лексус добре відомий у росії тим, що протягом багатьох років обдурював відомих політиків, зокрема прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, президента Туреччини Ердогана, а у 2022 році – тодішнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Греціяпранкериросія загроза

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