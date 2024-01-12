Тиск на Угорщину зростає, щоб вона погодилася на фінансування України

Сполучені Штати розчаровані тим, що "прем'єр-міністр Орбан вирішив залишитися наодинці в Європейському Союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців".

США тиснуть на Угорщину, щоб вона погодилася на фінансування України, заявляючи, що Вашингтон розчарований політикою уряду Віктора Орбана щодо України.

Про це пише Euractiv.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії заявив, що Сполучені Штати розчаровані тим, що "прем'єр-міністр Орбан вирішив залишитися наодинці в Європейському Союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців".

Відносини між Будапештом і Вашингтоном за останній рік також погіршилися через затягування Угорщиною процесу ратифікації вступу Швеції до НАТО, а також через теплі зв'язки Орбана з Москвою, незважаючи на війну в Україні.

Високопосадовці США також заявили, що очікують, що Будапешт виконає свою обіцянку не бути останнім, хто ратифікує вступ Швеції до НАТО.

Щоб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана високопосадовці зняти вето, а Єврокомісія готова надати Будапешту право в 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС, пише видання.

Журналісти зазначають, що фактично це означає, що Орбан отримає право накласти вето на допомогу Україні в 2025 році.