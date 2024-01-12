Як Брюссель і Будапешт можуть претендувати на перемогу в разі компромісу щодо допомоги Україні – Financial Times

Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині в деяких питаннях, щоб подолати вето Будапешта на пакет підтримки для України в 50 млрд євро.

Про це пише Financial Times.

Щоб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана високопосадовці зняти вето, а Єврокомісія готова надати Будапешту право в 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС, пише видання.

Журналісти зазначають, що фактично це означає, що Орбан отримає право накласти вето на допомогу Україні в 2025 році.

Крім того, Єврокомісія не проти, щоб були щорічні перевірки допомоги, і щоб додали пункт про "екстрене гальмування", за яким будь-яка країна може винести серйозні занепокоєння щодо виплат Україні на обговорення на саміті лідерів країн-членів ЄС. Зазначається, що це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето.

Угорський високопосадовець вважає, що швидше за все цього буде достатньо для того, щоб Орбан зняв своє вето і наразі Угорщина налаштована на переговори.

Поступки Угорщині є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, які вимагають більш складних механізмів в обхід Будапешта, йдеться в матеріалі.

Серед них, продовження існуючої кредитування на один рік, залучення спільного боргу, забезпеченого національними гарантіями, або створення спеціального фінансового механізму для виплати грантів.

Ці варіанти можуть бути реалізовані без участі Угорщини, але вони є дорожчими і потребують більше часу для створення та виділення коштів Україні.

Київ наполягає на необхідності отримати допомогу щонайпізніше в березні, аби уникнути необхідності вдаватися до друкування грошей для фінансування витрат.

Ще в середині грудня Євросоюз заявив, що Рішення ЄС про €50 млрд для України принципово ухвалене.

Так, Єврокомісія запропонувала виділити Україні €50 млрд на найближчі п'ять років. Дане рішення мали б ухвалити всі країни. Втім премʼєр Угорщини Віктор Орбан, якого пов'язують тісні зв'язки з кремлем, наклав вето, але Євросоюз має резервний план. Очікується, що 26 держав-членів виділятимуть Україні по €1,5 мільярда з наступного року.