Тисячі чехів вийшли на антиурядовий протест

Тисячі чехів знову заповнили центр Праги та інших міст, протестуючи проти призначення нового міністра юстиції, який, за їхніми словами, може втрутитися в кримінальну справу за участю прем'єр-міністра.

Минулого тижня попри протести міністром юстиції була призначена Марія Бенешова. Протестувальники стурбовані тим, що вона намагатиметься захистити прем'єр-міністра Андрія Бабіша, який потенційно може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

У доповіді Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) йдеться, що неправдиві та неповні дані були надані в заявці на отримання гранту ЄС на готельно-конференційний комплекс "Гніздо лелеки".

Бабіш відкидає звинувачення і називає справу політично мотивованою. Він сказав, що призначення Бенешової не є загрозою для системи правосуддя.

Протест у понеділок був більшим, ніж тиждень тому. Організатори оцінили, що найменше 20 тисяч людей заповнили Староміську площу Праги. Поліція не давала офіційних оцінок.

Протестувальники закликали до незалежної системи правосуддя, вимагали відставки Бенешової.

Тисячі людей також зібралися в Брно, другому за величиною місті країни, і в Остраві.

Нагадаємо, у Франції на першотравневі демонстрації вийшла 151 тисяча людей. Під час заворушень поліція затримала 249 людей.