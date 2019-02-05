У Франції на першотравневі демонстрації вийшла 151 тисяча людей

У першотравневих протестах у Франції взяли участь 151 тисяча демонстрантів.

Такі дані наводять французькі правоохоронці, повідомляє BFMTV.

На першотравневих демонстраціях протестувальники вимагали підвищення купівельної спроможності населення. Демонстранти критикували реформи, запропоновані президентом Еммануелем Макроном у відповідь на протести "жовтих жилетів".



Фото: Reuters

Під час заворушень поліція затримала 249 людей.

Унаслідок зіткнень активістів з поліцейськими у Парижі постраждали 38 осіб, з них 14 поліцейських, інформує Reuters. Під час демонтстацій правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати групи людей у масках, які змішалися з членами профспілок.

Зазначимо, протести "жовтих жилетів" у Франції почались у листопаді 2018-го. Люди вийшли на масові протести проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих".

Нагадаємо, у французькій столиці у середу сталися сутички між учасниками першотравневих протестів та співробітниками поліції.

В столиці Франції вжиті підвищені заходи безпеки під час цьогорічних першотравневих демонстрацій з огляду на триваюче напруження ситуацію навколо протестів "жовтих жилетів".