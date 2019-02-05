У Франції на першотравневі демонстрації вийшла 151 тисяча людей
Такі дані наводять французькі правоохоронці, повідомляє BFMTV.
На першотравневих демонстраціях протестувальники вимагали підвищення купівельної спроможності населення. Демонстранти критикували реформи, запропоновані президентом Еммануелем Макроном у відповідь на протести "жовтих жилетів".
Фото: Reuters
Під час заворушень поліція затримала 249 людей.
Унаслідок зіткнень активістів з поліцейськими у Парижі постраждали 38 осіб, з них 14 поліцейських, інформує Reuters. Під час демонтстацій правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати групи людей у масках, які змішалися з членами профспілок.
Зазначимо, протести "жовтих жилетів" у Франції почались у листопаді 2018-го. Люди вийшли на масові протести проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих".
Нагадаємо, у французькій столиці у середу сталися сутички між учасниками першотравневих протестів та співробітниками поліції.
В столиці Франції вжиті підвищені заходи безпеки під час цьогорічних першотравневих демонстрацій з огляду на триваюче напруження ситуацію навколо протестів "жовтих жилетів".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО