Тисячі користувачів на тиждень: Google виявив безпрецедентний злам iPhone
"Ця операція, яка тривала два з половиною роки, використовувала невелику колекцію зламаних веб-сайтів для доставки шкідливих програм на iPhone відвідувачів. Користувачі опинялися під загрозою просто під час відвідування сайтів: жодна взаємодія не була потрібна, а деякі методи, які використовували хакери, вплинули навіть на повністю сучасні телефони", - повідомляє The Guardian.
Як зазначається, після зламу хакери отримували доступ до різноманітних даних на смартфоні, таких як місцезнаходження, паролі, історії чатів, включно з WhatsApp, Telegram та iMessage, адресні книги та бази даних Gmail.
Водночас, зазначається, що вірус очищався з пам'яті, якщо користувач перезавантажував смартфон і більше не відвідував шкідливий сайт. Але, при цьому, вкравши великі масиви даних, зловмисники можуть підтримувати постійний доступ до різних облікових записів і служб, навіть якщо втратили доступ до пристрою.
Загалом під час операції хакери використали 14 вразливостей в iOS.
Google зазначив, що повідомив про проблеми безпеки Apple 1 лютого. Тоді Apple випустила оновлення операційної системи, яке виправило недоліки 7 лютого.
Нагадаємо, що у Китаї використовували LinkedIn, щоб вербувати шпигунів із-за кордону.
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