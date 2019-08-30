Тисячі користувачів на тиждень: Google виявив безпрецедентний злам iPhone

"Ця операція, яка тривала два з половиною роки, використовувала невелику колекцію зламаних веб-сайтів для доставки шкідливих програм на iPhone відвідувачів"

Дослідники із зовнішньої служби безпеки компанії Google виявили безпрецедентну операцію зі зламу iPhone, яка атакувала "тисячі користувачів на тиждень", поки не була зірвана в січні.

"Ця операція, яка тривала два з половиною роки, використовувала невелику колекцію зламаних веб-сайтів для доставки шкідливих програм на iPhone відвідувачів. Користувачі опинялися під загрозою просто під час відвідування сайтів: жодна взаємодія не була потрібна, а деякі методи, які використовували хакери, вплинули навіть на повністю сучасні телефони", - повідомляє The Guardian.

Як зазначається, після зламу хакери отримували доступ до різноманітних даних на смартфоні, таких як місцезнаходження, паролі, історії чатів, включно з WhatsApp, Telegram та iMessage, адресні книги та бази даних Gmail.

Водночас, зазначається, що вірус очищався з пам'яті, якщо користувач перезавантажував смартфон і більше не відвідував шкідливий сайт. Але, при цьому, вкравши великі масиви даних, зловмисники можуть підтримувати постійний доступ до різних облікових записів і служб, навіть якщо втратили доступ до пристрою.

Загалом під час операції хакери використали 14 вразливостей в iOS.

Google зазначив, що повідомив про проблеми безпеки Apple 1 лютого. Тоді Apple випустила оновлення операційної системи, яке виправило недоліки 7 лютого.

Нагадаємо, що у Китаї використовували LinkedIn, щоб вербувати шпигунів із-за кордону.