У Китаї використовували LinkedIn, щоб вербувати шпигунів з-за кордону

Здебільшого китайські шпигуни зацікавлені науковцями й особами, які залишили державну службу в різних країнах. Шпигуни називають себе "рекрутерами" великих компаній і пропонують науковцям і колишнім чиновникам оплатити поїздку до Китаю

Китайські шпигуни використовували мережу LinkedIn для пошуку потенційних нових іноземних шпигунів.

Таке, як Facebook, але для професіоналів. Фото: tweakyourbiz.com

LinkedIn - це єдина велика американська соцмережа, що не заблокована в Китаї, повідомляє The New York Times.

Здебільшого китайські шпигуни зацікавлені науковцями й особами, які залишили державну службу в різних країнах. Шпигуни називають себе "рекрутерами" великих компаній і пропонують науковцям і колишнім чиновникам оплатити поїздку до Китаю.

Колишній чиновник міністерства закордонних справ Данії отримав запрошення зустрітися в Пекіні від рекрутерки з китайської фірми. Натомість на зустріч прийшли троє чоловіків, які сказали, що можуть допомогти отримати "великий доступ до китайської системи" для досліджень.

Речниця LinkedIn Ніколь Леверич заявила, що компанія активно шукає фейкові акаунти та видаляє їх, адже вони порушують умови користування соцмережею.

Нагадаємо, що у 2013 році британські спецслужби шпигували за компаніями за допомогою соцмережі Linkedln.