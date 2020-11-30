Тисячі людей евакуювали в Індонезії після виверження вулкана

Повідомлень про потерпілих не надходило

Небезпечну зону навколо кратера вулкана, прохід до якої заборонений, розширено з 2 до 4 км.

Понад 4 тис. людей евакуйовані з районів, прилеглих до місця виверження вулкану Ілі Левотолок на індонезійському острові Лембата, повідомляють у понеділок західні ЗМІ з посиланням на індонезійське агентство з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Повідомлень про потерпілих не надходило.

Водночас стовп попелу після виверження піднявся на висоту 4 км, унаслідок чого довелося закрити місцевий аеропорт і поширити інформацію про труднощі аеронавігації.

Небезпечну зону навколо кратера вулкана, прохід до якої заборонений, розширено з 2 до 4 км.

Крім того, влада порадила жителям використовувати маски, щоб захиститися від вулканічного попелу.

"Щоб мінімізувати дію вулканічного попелу на здоров'я, людям рекомендується носити маски або інші засоби для захисту очей і шкіри", - сказав представник Національного агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих Радітья Джаті.

Читайте також: На Францію звалився потужний шторм: будинки зносить, є зниклі безвісти