Тисячі людей протестують у Словаччині проти політики уряду щодо росії – Reuters
Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.
Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо викликав занепокоєння серед критиків з моменту приходу до влади в жовтні минулого року своєю різкою критикою європейської військової допомоги Україні і прагненням відновити зв'язки з москвою як на культурному, так і на політичному рівні.
Протест почалася з сигналу повітряної тривоги.
"Люди в Україні чують це щодня", - сказав організатор протесту Міхал Гворецький.
Після приходу Фіцо до влади - люди почали постійно виходити на мітнги.
Востаннє на початку цього року у Словаччині знову багатотисячний мітинг проти проросійського уряду Фіцо.