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Тисячі людей протестують у Словаччині проти політики уряду щодо росії – Reuters

13 березня 2024, 09:12
Тисячі людей протестують у Словаччині проти політики уряду щодо росії – Reuters
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Тисячі людей вийшли на вулиці Братислави, щоб висловити підтримку Україні і протест проти словацького уряду, який, за словами критиків, занадто зблизився з росією.

Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо викликав занепокоєння серед критиків з моменту приходу до влади в жовтні минулого року своєю різкою критикою європейської військової допомоги Україні і прагненням відновити зв'язки з москвою як на культурному, так і на політичному рівні.

Протест почалася з сигналу повітряної тривоги.

"Люди в Україні чують це щодня", - сказав організатор протесту Міхал Гворецький. 

Після приходу Фіцо до влади - люди почали постійно виходити на мітнги. 

Востаннє на початку цього року у Словаччині знову багатотисячний мітинг проти проросійського уряду Фіцо.

 

СловаччинамітингиБратислава

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