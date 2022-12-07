Тисячі протитанкових гармат NLAW замовила Велика Британія

Велика Британія замовила тисячі нових протитанкових озброєнь у рамках угоди на 223 мільйони фунтів стерлінгів (272,04 мільйона доларів) із шведським виробником Saab

Про це повідомило у середу міністерство оборони.

Нова зброя збиратиметься на заводі Thales у Белфасті, Північна Ірландія, і поступатиме до британської армії.

"Ці легкі протитанкові засоби нового покоління відіграли вирішальну роль у підтримці української армії", - йдеться у заяві міністра оборони Бена Воллеса.

"Працюючи з нашими першокласними галузевими партнерами, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед НАТО, гарантуючи, що наші збройні сили отримуватимуть стабільні поставки цієї зброї найближчими роками, одночасно підтримуючи робочі місця у Великій Британії по всій країні", - продовжив він.

NLAW - це керована з плеча ракетна система, якою може управляти один солдат, щоб вивести з ладу добре захищений сучасний бойовий танк з відстані від 20 до 800 метрів.