Тисячі українських школярів отримають iPad для навчання

Міністерство цифрової трансформації запускає проект, в рамках якого учні 12 навчальних закладів, зруйнованих внаслідок російської агресії, отримають п'ять тисяч Apple iPad.

Про це повідомила прес-служба Мінцифри.

"Освітні ініціативи - один із пріоритетів Мінцифри. Тому спільно з партнерами підтримуємо учнів, школи яких були зруйновані через російську агресію. 12 таких навчальних закладів отримають п'ять тисяч планшетів, щоб діти могли продовжити навчання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова техніка дозволить учням здобувати сучасну та якісну освіту з будь-якого куточка України. А вчителі, які пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, допоможуть інтегрувати нове обладнання у навчальний процес.

У Мінцифри додали, що процес передачі техніки вже стартував. Зокрема, 451 школяр у Бучанському районі Київської області вже отримав планшети з комплектом навчальних програм.

Раніше повідомлялось, що застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку.