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ПОЛІТИКА

Тисячі жертв таємних страт у Сирії: оприлюднено докази звірств режиму Асада

27 лютого 2025, 16:30
Тисячі жертв таємних страт у Сирії: оприлюднено докази звірств режиму Асада
Фото: ap.org
Згідно з даними організації, кількість жертв оцінюється у 1 154 осіб, загиблих у період з 2011 до 2017 року.

У військовому аеропорту Меззе, розташованому на околиці сирійської столиці Дамаска, було закатовано та страчено понад тисячу людей за часів правління Башара Асада.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на доповідь Сирійського центру правосуддя та підзвітності, яку журналісти отримали ще до офіційної публікації.

Згідно з даними організації, кількість жертв оцінюється у 1 154 осіб, загиблих у період з 2011 до 2017 року. У звіті зазначається, що ця цифра не враховує страчених за рішенням військово-польових судів.

Сирійські правозахисники використали свідчення очевидців, супутникові знімки та документи, знайдені після повалення режиму Асада в грудні 2024 року, щоб встановити місця масових поховань.

Очевидці розповідають про жорстокі методи катувань і вбивств. За словами колишніх ув’язнених, військових та мирних жителів знищували різними способами – солдатів розстрілювали, а цивільних вішали. Декілька свідків заявили, що тіла загиблих ховали поблизу ангарів аеропорту.

Згідно зі звітом, у період з 2011 по 2017 рік у військовому аеропорту Меззе утримували щонайменше 29 тисяч затриманих. До 2020 року приміщення бази Військово-повітряних сил були перетворені на тюрми.

Один із авторів звіту, правозахисник Шаді Харун, заявив, що сам перебував у полоні за організацію протестів у 2011-2012 роках. Він описав щоденні допити, супроводжувані тортурами та психологічним насильством, які мали на меті змусити його дати неправдиві свідчення.

"Ми чули постріли кожні кілька днів. Люди помирали від ран, відсутності лікування та нелюдських умов утримання", – розповів Харун.

Полковник МВС нового сирійського уряду Абу Бейкер підкреслив, що пошук місць масових поховань є одним із ключових завдань після повалення режиму Асада. За його словами, понад 100 тисяч людей, які зникли у в’язницях, так і не вийшли на волю після революції.

"Ми знали про ці злочини, але масштаби трагедії перевершують найгірші очікування", – наголосив він.

Після повалення режиму сирійська опозиція звільнила в’язнів з сумнозвісної тюрми Седная, відомої як "людська бійня". За даними Amnesty International, у Седнаї утримували до 20 тисяч осіб, яких піддавали катуванням, сексуальному насильству та електричним тортурам.

Режим Башара Асада та його батька Хафеза десятиліттями звинувачували у масових стратах і позасудових убивствах. За оцінками експертів, сирійська влада могла вбити сотні тисяч людей, які виступали проти диктатури.

8 грудня 2024 року сирійська опозиція взяла під контроль Дамаск і скинула Башара Асада, який утік до москви.

СиріяБашар Асадстрати

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