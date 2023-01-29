Титан з України потрібен США для стримування росії та КитаюІ
Про це повідомляє Newsweek.
Зазначається, що США більше не зберігають титанову губку у своїх запасах національної оборони, а останній вітчизняний виробник титанової губки закрився у 2020 році.
Залежність Заходу від російського титану означає, що цей метал досі уникає тиску санкцій. Аерокосмічний гігант Boeing зберігає своє спільне підприємство з російською компанією "Ависма" – найбільшим у світі експортером титану – хоча після вторгнення заморозив замовлення. Інші, такі як європейська корпорація комерційних літаків Airbus, продовжують закуповувати титан у росії.
"Україна має справді значні запаси рідкісноземельних мінералів, і якщо ми правильно розіграємо наші карти, це може стати справді привабливою альтернативою російським та китайським джерелам, від яких наразі існує велика залежність", - сказав один зі співробітників видання з Конгресу.
Він додав, що титан США необхідний для створення зброї, яка допоможе стримувати Пекін.
"Я думаю, що китайці, на жаль, дуже добре розуміють оборонно-промислову базу США та її вразливі місця", - сказав він.
Раніше повідомлялось, що США попередять Близький Схід про наслідки за допомогу росії.