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Титан з України потрібен США для стримування росії та КитаюІ

29 січня 2023, 10:49
Титан з України потрібен США для стримування росії та КитаюІ
Фото: turbina.ru
У разі, якщо Україна переможе у війні проти рф, США та їхні союзники можуть створити новий канал видобутку титану, що має вирішальне значення для розробки найпередовіших військових технологій. Але якщо росії вдасться захопити родовища та заводи України, москва посилить свій глобальний вплив.

Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що США більше не зберігають титанову губку у своїх запасах національної оборони, а останній вітчизняний виробник титанової губки закрився у 2020 році.

Залежність Заходу від російського титану означає, що цей метал досі уникає тиску санкцій. Аерокосмічний гігант Boeing зберігає своє спільне підприємство з російською компанією "Ависма" – найбільшим у світі експортером титану – хоча після вторгнення заморозив замовлення. Інші, такі як європейська корпорація комерційних літаків Airbus, продовжують закуповувати титан у росії.

"Україна має справді значні запаси рідкісноземельних мінералів, і якщо ми правильно розіграємо наші карти, це може стати справді привабливою альтернативою російським та китайським джерелам, від яких наразі існує велика залежність", - сказав один зі співробітників видання з Конгресу.

Він додав, що титан США необхідний для створення зброї, яка допоможе стримувати Пекін.

"Я думаю, що китайці, на жаль, дуже добре розуміють оборонно-промислову базу США та її вразливі місця", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що США попередять Близький Схід про наслідки за допомогу росії.

СШАКитайтитанвійна в Україні

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