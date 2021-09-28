Титульний бій Далакян - Консепсьйон відбудеться в Києві

Можливі дати проведення поєдинку - 13, 20 або 27 листопада 2021 року

Український боксер захищатиме чемпіонський пояс WBA в листопаді.

Бій між українським чемпіоном світу в найлегшій вазі за версією WBA Артемом Далакяном і тимчасовим чемпіоном Луїсом Консепсьйон відбудеться в Києві. Можливі дати проведення поєдинку - 13, 20 або 27 листопада 2021 року, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на boxingscene.com.

Під час промоутерських торгів перемогла українська компанія Union Boxing, яка запропонувала 301 тисячу доларів за організацію цього бою. Далакян отримає 55% від суми.

Далакян свій останній бій провів в лютому минулого року. Українець захистив титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі, за очками здолавши венесуельця Хосбера Переса.

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