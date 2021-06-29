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Тюрма за брехню в деклараціях: Рада ухвалила закон із пропозиціями Зеленського

Президент пропонує статтю 366-3 скорегувати, передбачивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік, тобто не два роки, як це пропонувалося законопроєктом, з огляду на дотримання пропорційності
Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації, врахувавши пропозиції Президента Володимира Зеленського.
Тюрма за брехню в деклараціях: Рада ухвалила закон із пропозиціями Зеленського Фото: Михайло Палинчак
Як повідомляє Укрінформ, пропозиції глави держави до закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (№4651) підтримали 315 народних депутатів.
 
"Президент пропонує статтю 366-3 скорегувати, передбачивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік, тобто не два роки, як це пропонувалося законопроєктом, з огляду на дотримання пропорційності. Що стосується статті 366-2, вето Президента полягає в тому, щоб прибрати можливість уникнення відповідальності та недекларування активів, які оформлені на родичів, оскільки закон, прийнятий у версії, яка була подана на підпис Президенту, залишав можливість оформити майно на родичів і, відповідно, посилатися на те, що родичі не надали інформацію про наявність такого майна", - пояснив міністр юстиції Денис Малюська, який презентував пропозиції Президента.
 
Як повідомлялося, 15 червня Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон №4651 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", який парламент ухвалив 3 червня.
 
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29 06 2021 15:51
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