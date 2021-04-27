CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство соціальної політики підготувало зміни до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Декларація доповнена нормами про банківські депозити та купівлю валюти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У декларації на субсидію потрібно буде вказати депозити та купівлю валюти
Як і зараз, потрібно буде вказати інформацію про витрати на суму понад 50 тисяч гривень. Але цей пункт деталізований, у ньому прописані цінні папери, фінансові інструменти, віртуальні активи тощо
Фото: з відкритих джерел
Документ розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), повідомляє РБК-Україна.
Декларація буде доповнена такими пунктами:
- Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.
- Відомості про наявність… коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (зараз прожитковий мінімуму 2270 гривень).
Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років (зараз потрібно вказувати автомобіль старше 15 років).
Як і зараз, потрібно буде вказати інформацію про витрати на суму понад 50 тисяч гривень. Але цей пункт деталізований, у ньому прописані цінні папери, фінансові інструменти, віртуальні активи тощо.
Залишається чинним пункт щодо сплати аліментів та відсутності заборгованості за ними.
Кабінет міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Постановою встановлюється, що: під час призначення субсидій будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо; посилюються вимоги під час призначення субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.
Крім того, припиняється діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається.
Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про зміну порядку надання житлових субсидій населенню. Документом передбачається подача заяв і декларацій в травні 2021 року.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів заклав у проекті державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж у 2020 році (39,3 млрд грн).
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27 04 2021 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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