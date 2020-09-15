БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет міністрів заклав у проекті державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж у 2020 році (39,3 млрд грн).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін скоротив витрати на субсидії в проекті бюджету-2021
На субсидії з бюджету на 2,7 млрд грн менше
фото: np.pl.ua
Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Верховної ради, передає РБК - Україна.
Видатки передбачені по статті "виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в готівковій формі".
Закон України про Державний бюджет України на 2021 рік можна переглянути тут.
Нагадаємо, що Україна та Світовий банк домовилися про отримання 50 мільйонів доларів, які український уряд має спрямувати на виплату пенсій та інших соціальних допомог на період карантину.
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