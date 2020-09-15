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Кабмін скоротив витрати на субсидії в проекті бюджету-2021

На субсидії з бюджету на 2,7 млрд грн менше
Кабінет міністрів заклав у проекті державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж у 2020 році (39,3 млрд грн).
Кабмін скоротив витрати на субсидії в проекті бюджету-2021 фото: np.pl.ua

Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Верховної ради, передає РБК - Україна.

Видатки передбачені по статті "виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в готівковій формі".

enlightened Закон України про Державний бюджет України на 2021 рік можна переглянути тут.

Нагадаємо, що Україна та Світовий банк домовилися про отримання 50 мільйонів доларів, які український уряд має спрямувати на виплату пенсій та інших соціальних допомог на період карантину.

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15 09 2020 12:00
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