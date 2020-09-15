Кабмін скоротив витрати на субсидії в проекті бюджету-2021 На субсидії з бюджету на 2,7 млрд грн менше

Кабінет міністрів заклав у проекті державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж у 2020 році (39,3 млрд грн).

фото: np.pl.ua

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