БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ 2020 році рівень тіньової економіки за попередніми розрахунками становив 30% обсягу офіційного ВВП, що на 3 в.п. перевищує рівень 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2020 році частка тіньової економіки сягнула 30% ВВП
Ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів в Україні та світі, спричинили природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів, що і призвело до зростання тінізації економіки
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у публікації Мінекономіки.
Так, у 2019 році рівень тіньової економіки становив 27% ВВП.
"Ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів в Україні та світі, спричинили природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів, що і призвело до зростання тінізації економіки", – пояснюють в Мінекономіки.
Водночас, зауважують у відомстві, таке зростання є меншим порівняно зі зростанням упродовж попередніх кризових періодів, що свідчить про неординарність проявів коронакризи.
А саме, йдеться про часткову зміни патернів людської поведінки, які змінили канали тінізації та обмежили можливості для тінізації, заблокували традиційні канали за недостатньої, наразі, поширеності нових.
Також у відомстві зауважили, що процеси тінізації економіки спричиняються і недостатньо сприятливим середовищем. Позитивні очікування від реформ, їхня реалізація стимулюють населення до розширення діяльності у легальному секторі за умови поліпшення інвестклімату в країні.
Системними чинниками, що стримують процеси детінізації, назвали: низький рівень захисту прав власності та ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів, недостатній рівень захисту інтелектуальної власності, недосконалість судової системи, високий рівень корупції та наявність непідконтрольних територій.
Читайте також: Україна здійснить першу виплату за ВВП-варантами
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 06 2021 13:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles