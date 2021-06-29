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У 2020 році частка тіньової економіки сягнула 30% ВВП

Ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів в Україні та світі, спричинили природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів, що і призвело до зростання тінізації економіки
У 2020 році рівень тіньової економіки за попередніми розрахунками становив 30% обсягу офіційного ВВП, що на 3 в.п. перевищує рівень 2019 року.
У 2020 році частка тіньової економіки сягнула 30% ВВП Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у публікації Мінекономіки.
 
Так, у 2019 році рівень тіньової економіки становив 27% ВВП.
 
"Ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів в Україні та світі, спричинили природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів, що і призвело до зростання тінізації економіки", – пояснюють в Мінекономіки.
 
Водночас, зауважують у відомстві, таке зростання є меншим порівняно зі зростанням упродовж попередніх кризових періодів, що свідчить про неординарність проявів коронакризи. 
 
А саме, йдеться про часткову зміни патернів людської поведінки, які змінили канали тінізації та обмежили можливості для тінізації, заблокували традиційні канали за недостатньої, наразі, поширеності нових. 
 
Також у відомстві зауважили, що процеси тінізації економіки спричиняються і недостатньо сприятливим середовищем. Позитивні очікування від реформ, їхня реалізація стимулюють населення до розширення діяльності у легальному секторі за умови поліпшення інвестклімату в країні. 
 
Системними чинниками, що стримують процеси детінізації, назвали: низький рівень захисту прав власності та ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів, недостатній рівень захисту інтелектуальної власності, недосконалість судової системи, високий рівень корупції та наявність непідконтрольних територій.
 
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29 06 2021 13:27
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