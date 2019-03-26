У 2020 році Україна прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО

У Києві в 2020 році вперше в історії відбудеться сесія Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу.

"У 2020-му Київ прийме першу в історії сесію Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу. Наші військові вже давно довели всьому світу, що готові вступати в НАТО. Не зменшуємо активності в цьому напрямку - і як результат наше Міністерство оборони, як і сусідське польське, також запрошені до входу символікою Альянсу", - повідомила голова української делегації в НАТО Оксана Юринець на своїй сторінці у Facebook.

Голова делегації нагадала, що влітку у Львові відбудеться важлива Міжпарламентська рада "Україна-НАТО".

Нагадаємо, що Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, а також виключили з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.