У 2020 році Україна прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО
"У 2020-му Київ прийме першу в історії сесію Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу. Наші військові вже давно довели всьому світу, що готові вступати в НАТО. Не зменшуємо активності в цьому напрямку - і як результат наше Міністерство оборони, як і сусідське польське, також запрошені до входу символікою Альянсу", - повідомила голова української делегації в НАТО Оксана Юринець на своїй сторінці у Facebook.
Голова делегації нагадала, що влітку у Львові відбудеться важлива Міжпарламентська рада "Україна-НАТО".
Нагадаємо, що Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, а також виключили з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата