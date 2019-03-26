Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У 2020 році Україна прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО

Улітку у Львові пройде міжпарламентська рада "Україна-НАТО"
У Києві в 2020 році вперше в історії відбудеться сесія Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу.
У 2020 році Україна прийме сесію Парламентської асамблеї НАТО Оксана Юринець. Фото: прес-служба народного депутата

"У 2020-му Київ прийме першу в історії сесію Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу. Наші військові вже давно довели всьому світу, що готові вступати в НАТО. Не зменшуємо активності в цьому напрямку - і як результат наше Міністерство оборони, як і сусідське польське, також запрошені до входу символікою Альянсу", - повідомила голова української делегації в НАТО Оксана Юринець на своїй сторінці у Facebook.

Голова делегації нагадала, що влітку у Львові відбудеться важлива Міжпарламентська рада "Україна-НАТО".

Нагадаємо, що Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, а також виключили з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2019 12:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.