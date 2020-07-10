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У 2021 році кількість великих платників податків скоротиться на 20% - Податкова

Включення підприємств до Реєстру великих платників податків на 2021 рік вже відбувалось за оновленими критеріями
Це пов'язано зі зміною критеріїв віднесення платників податків до категорії великих, що передбачено Законом № 466.
У 2021 році кількість великих платників податків скоротиться на 20% - Податкова Фото: АFP

Державна податкова служба затвердила реєстр великих платників податків на 2021 рік, до якого увійшли 1375 суб'єктів господарювання - порівняно з реєстром на 2020 рік кількість підприємств скоротилася на 254 платника.

Про це повідомляє прес-служба Податкової у Facebook, зазначає "Економічна правда".

"Це пов'язано зі зміною критеріїв віднесення платників податків до категорії великих, що передбачено Законом № 466.

Так, відповідно до Податкового кодексу України, великий платник податків - це, зокрема, юридична особа, в якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до державного бюджету (крім митних платежів) за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро", - пояснили у відомстві.

Раніше загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Держбюджету, складала 1 млн євро податкових та митних платежів.

"Включення підприємств до Реєстру великих платників податків на 2021 рік вже відбувалось за оновленими критеріями.

До нового реєстру не потрапили 535 платників, які на сьогодні обслуговуються в Офісі великих платників податків ДПС та перебувають в Реєстрі - 2020. Натомість Реєстр - 2021 поповнився 281 новим великим платником, з яких, зокрема, 94 - підприємства торгівлі, 27 - фінансові та страхові установи", - йдеться у повідомленнні.

Нагадаємо, що у 2021 році уряд хоче зібрати з населення та бізнесу більше податків

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07 10 2020 11:03
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