У 2023 році Британія очолить та проведе конференцію з відновлення України

Ми очолювали підтримку України під час війни й продовжуватимемо підтримувати план українського уряду з відновлення й розвитку

Велика Британія проведе наступного року конференцію з питань відновлення України після російського вторгнення, повідомило британське Міністерство закордонних справ.

"Ми очолювали підтримку України під час війни й продовжуватимемо підтримувати план українського уряду з відновлення й розвитку", - сказала глава МЗС Ліз Трасс, посиляє Reuters.

За її словами, "відновлення України після агресивної російської війни стане символом переважання сили демократії над автократією. Це покаже путіну, що його спроби знищити Україну призвели лише до створення сильнішої, процвітаючої та згуртованої нації".

Трасс зазначила, що Британія працює з Україною та іншими державами над проведенням конференції наступного року, у Лондоні буде створено відповідний офіс.

Велика Британія вже погодилася надати Україні кредитні гарантії на суму 1,5 млрд доларів і понад 100 млн фунтів стерлінгів (120 млн доларів) допомоги.

Як повідомлялося, у 4-5 липня у швейцарському місті Лугано відбудеться цьогорічна конференція з питань відновлення України (URC2022), де буде презентовано проєкт відповідного плану. У конференції візьмуть участь українська делегація, представники інших країн, міжнародних організацій та громадянського суспільства.