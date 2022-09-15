НОВИНИКабінет міністрів України пропонує виділити у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд гривень).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2023 році уряд хоче скоротити видатки на житлові субсидії
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).
Водночас у проекті бюджету сума на субсидії не визначена окремим рядком, як це було в попередні роки.
Натомість пропонується виділити на підтримку малозабезпечених сімей 72,907 млрд гривень, серед яких і є кошти на субсидії.
Раніше міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що суми, закладеної до держбюджету на субсидії, вистачить для всіх, хто її потребує.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.
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15 09 2022 16:27 МЕДІА
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