У 2024 році Нідерланди нададуть Києву додаткові $2,2 млрд військової допомоги – Reuters

За її словами, це рішення означає те, що підтримка України у війні проти росії залишається непохитною.

Уряд Нідерландів виділив додаткові 2 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2024 році.

Про це заявила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яку цитує Reuters.

За її словами, це рішення означає те, що підтримка України у війні проти росії залишається непохитною.

Ці кошти є частиною ширшого пакета допомоги, який Нідерланди нададуть Україні наступного року, що включає початкові 102 мільйони євро на реконструкцію та гуманітарну допомогу, які будуть збільшені протягом року в разі потреби.

Оллонгрен зазначила, що після прийняття останнього пакету загальна сума підтримки, яку Нідерланди надали Україні, становить близько 7,5 мільярдів євро.

"Для мене найбільш важливим є те, що наступного року ми надамо додатково 2 мільярди євро на військову допомогу. "Це збереже нашу підтримку України і забезпечить її безперервність, що є критично важливим для України", – сказала вона, маючи на увазі вибори 22 листопада в Нідерландах, які змінять склад урядової коаліції.

Нагадаємо, Фінляндія сьогодні, 17 листопада, схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги.