У Адміністрації президента готують заяву щодо ситуації в Молдові: її зроблять після дипломатичних консультацій з міжнародними партнерами.

"Зараз тривають дипломатичні консультації, щоб зрозуміти наші подальші кроки… Думаю, найближчим часом у нас буде заява, однак ми не хотіли її робити раніше, ніж дипломати проведуть усі переговори з міжнародними партнерами і особливо з Євросоюзом", - сказала речниця президента Юлія Мендель, повідомляє "Громадське".

Додамо, Конституційний суд Молдови визнав неконституційним укази президента Ігоря Додона про висунення співголови блоку ACUM Майї Санду на пост прем'єр-міністра і про призначення уряду.