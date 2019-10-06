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У Адміністрації президента готують заяву щодо ситуації в Молдові

"Зараз тривають дипломатичні консультації, щоб зрозуміти наші подальші кроки…"
У Адміністрації президента готують заяву щодо ситуації в Молдові: її зроблять після дипломатичних консультацій з міжнародними партнерами.
У Адміністрації президента готують заяву щодо ситуації в Молдові Фото: focus.ua

"Зараз тривають дипломатичні консультації, щоб зрозуміти наші подальші кроки… Думаю, найближчим часом у нас буде заява, однак ми не хотіли її робити раніше, ніж дипломати проведуть усі переговори з міжнародними партнерами і особливо з Євросоюзом", - сказала речниця президента Юлія Мендель, повідомляє "Громадське".

Додамо, Конституційний суд Молдови визнав неконституційним укази президента Ігоря Додона про висунення співголови блоку ACUM Майї Санду на пост прем'єр-міністра і про призначення уряду.

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10 06 2019 19:39
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