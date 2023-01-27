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ПОЛІТИКА

У армії росії нестача молодших командирів - ГУР

27 січня 2023, 11:38
У армії росії нестача молодших командирів - ГУР
InformNapalm
"Дефіцит" складає до 40%

Росія має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти, не вистачає приблизно 40% молодших командирів, повідомив представник ГУР Андрій Черняк в коментарі "РБК-Україна".

Нестача спостерігається, зокрема, в підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.

"Російська Федерація продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети - повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію Росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає", - сказав Черняк.

Через це, за даними ГУР, мобілізованих часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами, й вони гинуть сотнями.

Також, за його словами, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях.

"Ми вже бачили і продовжуємо спостерігати часту заміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання. Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей", - підсумував Черняк.

Нагадаємо, інформаційними ресурсами українського державного проєкту “Хочу жити”, який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1 мільйон 200 тисяч осіб, більшість із яких на території рф.

 
Росіяармія рфГУР МОУ

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