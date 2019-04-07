У Авакова в Канаді спитали, хто замовив Гандзюк

"Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?",

Активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" під час в Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Канаді.

"Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?", - написала голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик у Facebook.

Активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", коли на сцені заходу перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Сам Аваков на своїй сторінці в Twitter повідомив, що мав зустріч з міністром оборони Канади, з яким обговорив взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.

"Водночас, питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим!", - написав він.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. 4 листопада вона померла в лікарні.

Батько Гандзюк заявляв, що організатор вбивства його дочки пов'язаний з главою Херсонської облради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і його замом Євгеном Ріщуком.

Правоохоронні органи затримали тільки Мангера і заявили, що на Гордєєва і Ріщука доказів немає.

У квітні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА.