У Авакова в Канаді спитали, хто замовив Гандзюк
"Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?", - написала голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик у Facebook.
Активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", коли на сцені заходу перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Сам Аваков на своїй сторінці в Twitter повідомив, що мав зустріч з міністром оборони Канади, з яким обговорив взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.
"Водночас, питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим!", - написав він.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. 4 листопада вона померла в лікарні.
Батько Гандзюк заявляв, що організатор вбивства його дочки пов'язаний з главою Херсонської облради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і його замом Євгеном Ріщуком.
Правоохоронні органи затримали тільки Мангера і заявили, що на Гордєєва і Ріщука доказів немає.
У квітні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА.
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