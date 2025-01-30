Двадцять сім тіл було вилучено зі збитого літака, а також одне було знайдено з гелікоптера.

Під час зіткнення регіонального літака American Airlines і вертольота армії США Sikorsky H-60 в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні тих, хто вижив, не виявилося.

Про це сказав начальник пожежної служби і швидкої допомоги округу Колумбія Джон Доннеллі, пише медіаорганізація Politico.

Наразі знайдено тіла 27 осіб із літака Bombardier CRJ700, який розбився під час рейсу PSA Airlines, і одне з гелікоптера Sikorsky H-60.

На борту літака перебувало 60 пасажирів і 4 члени екіпажу, за даними American Airlines, тоді як у гвинтокрилі було троє військовослужбовців.

"Ми переходимо від пошуково-рятувальної операції до операції з вилучення тіл. Ми не віримо, що в цій катастрофі є ті, хто вижив", - заявив Доннеллі.

Також раніше ЗМІ писали, що на борту літака, що зазнав катастрофи у Вашингтоні, були росіяни.