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У Австрії можуть бути проблеми з Єврокомісією на тлі надмірних видатків

09 січня 2025, 10:52
У Австрії можуть бути проблеми з Єврокомісією на тлі надмірних видатків
Фото: Оля Максимець
Високий держборг також у Франції та Італії.

Австрія може зіткнутися з дисциплінарними заходами Єврокомісії у зв’язку з надмірними бюджетними видатками у 2024-2026 році.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Уряду Австрії загрожує спеціальний режим Євросоюзу, передбачений для країн, витрати яких вийшли за граничну межу. 

Відню необхідно до 21 січня показати Єврокомісії переконливий план скорочення витрат, адже в листопаді ЄК вже відклала процес, давши Австрії додатковий час на це. 

Разом з тим, шанси вкластися у цей крайній термін залежать від коаліційних переговорів, які лише почалися заново - щодо формування уряду на чолі з лідером ультраправих Гербертом Кіклем. 

В разі провалу Австрія не подасть документ у визначені терміни та може опинитись в такому ж становищі, як Франція та Італія, у яких також високий держборг. 

Є думка, що австрійська партія свободи і австрійська народна партія поспішають погодити план до початку наступного тижня. 

Головною з причин провалу перемовин про уряд між Австрійською народною партією і соціал-демократами були гострі суперечки щодо того, як збалансувати бюджет. 

Раніше ми також писали, що в Австрії сформувати уряд доручили ультраправим. Президент Австрії Александер ван дер Беллен провів зустріч з лідером ультраправої Партії свободи Гербертом Кіклем і доручив йому почати коаліційні переговори щодо формування уряду з Австрійською народною партією.

 

АвстріяЄврокомісіябюджет

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