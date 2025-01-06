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В Австрії сформувати уряд доручили ультраправим

06 січня 2025, 16:38
В Австрії сформувати уряд доручили ультраправим
Фото: Оля Максимець
Останні три місяці три політичні сили намагались сформувати уряд.

Австрія може сформувати уряду у складі Партії свободи і Австрійської народної партії. 

Президент Австрії Александер ван дер Беллен провів зустріч з лідером ультраправої Партії свободи Гербертом Кіклем і доручив йому почати коаліційні переговори щодо формування уряду з Австрійською народною партією. 

Про це повідомив портал Європейська правда.

"Кікль має впевненість у тому, що зможе знайти рішення в урядових переговорах, і він прагне відповідальності", - сказав австрійський президент. 

Ван дер Беллен додав, що подбає про те, "щоб принципи і норми конституції були правильно дотримані". 

За його словами, він провів зустріч з Кіклем після того, як того тижня остаточно провалились коаліційні переговори між трьома партіями: АНП, соціал-демократами та ліберальною NEOS. 

Всі три політичні сили пробували сформувати уряд, не допустивши до влади ультраправу Партію свободи, яка три місяці тому виграла вибори. 

Проте їх проби провалились через критичні розбіжності у політичних програмах, а після вересневих виборів всі партії, які пройшли до парламенту, виключали можливість коаліції з Партією свободи на чолі з Кіклем. Але після провалу коаліційних переговорів, лідер АНП і канцлер Карл Негаммер подав у відставку.

вчора , 5 січня, канцлер Австрії оголосив, що йде у відставку.

 

Австріяурядультраправі

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