У багатоповерхівці в центрі Києва сталася пожежа: людей евакуювали

У ДСНС заявили, що станом на 13:34 пожежа ліквідована

У багатоповерховому житловому будинку в Печерському районі столиці сталася пожежа, людей евакуювали.

"Пожежа виникла в квартирі на п’ятому поверсі семиповерхового житлового будинку по вулиці Кловський узвіз, 14/25. У багатоповерховому будинку люди є, їх евакуюють", - зазначила речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага, повідомляє "Громадське".

Про причини загоряння наразі невідомо, але в ДСНС заявили, що станом на 13:34 пожежа ліквідована.

Нагадаємо, що рятувальники ліквідували пожежу у замінованому лісі біля Станиці Луганської у Луганській області. Пожежа спалахнула напередодні.