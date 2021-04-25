Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Багдаді стався вибух у лікарні для хворих на COVID-19

Понад 20 людей загинули, ще 40 - постраждали
У столиці Іраку, Багдаді, у лікарні для пацієнтів із COVID-19 вибухнув кисневий балон і сталася пожежа. Щонайменше 27 людей загинули та ще 46 дістали поранення.
У Багдаді стався вибух у лікарні для хворих на COVID-19 Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Вибух кисневого балона стався на першому поверсі в лікарні Ібн Аль-Хатіб, де розташовувалося відділення інтенсивної терапії, повідомляє "Громадське". Видання зазначають, що вибух і пожежа сталися через недотримання умов зберігання кисневих балонів.

Служба цивільної оборони з надзвичайних ситуацій повідомила, що у момент пожежі в лікарні перебували 120 людей, 90 з них вдалося врятувати. Reuters та Sky News наразі пишуть про 27 загиблих і 46 постраждалих.

Очевидці з місця пожежі розповідають, що люди намагалися врятуватись і вистрибували з вікон лікарні.

Sky News пише з посиланням на джерела, що у лікарні не дотримувалися протипожежної безпеки, зокрема вогонь швидко поширювався, оскільки на стелі були легкозаймисті матеріали.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі розпорядився провести розслідування катастрофи, а також затримати керівника лікарні, керівників служб безпеки й технічного обслуговування.

Крім того, у країні оголосили триденну національну жалобу за загиблими.

Читайте також: В результаті вибуху в лікарні Чернівців загинула одна людина. Ще одна отримала поранення, з будівлі евакуювали 20 людей

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2021 10:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.