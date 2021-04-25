У Багдаді стався вибух у лікарні для хворих на COVID-19
Вибух кисневого балона стався на першому поверсі в лікарні Ібн Аль-Хатіб, де розташовувалося відділення інтенсивної терапії, повідомляє "Громадське". Видання зазначають, що вибух і пожежа сталися через недотримання умов зберігання кисневих балонів.
Служба цивільної оборони з надзвичайних ситуацій повідомила, що у момент пожежі в лікарні перебували 120 людей, 90 з них вдалося врятувати. Reuters та Sky News наразі пишуть про 27 загиблих і 46 постраждалих.
Очевидці з місця пожежі розповідають, що люди намагалися врятуватись і вистрибували з вікон лікарні.
Sky News пише з посиланням на джерела, що у лікарні не дотримувалися протипожежної безпеки, зокрема вогонь швидко поширювався, оскільки на стелі були легкозаймисті матеріали.
Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі розпорядився провести розслідування катастрофи, а також затримати керівника лікарні, керівників служб безпеки й технічного обслуговування.
Крім того, у країні оголосили триденну національну жалобу за загиблими.
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