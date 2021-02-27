CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті вибуху в лікарні Чернівців загинула одна людина. Ще одна отримала поранення, з будівлі евакуювали 20 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В результаті вибуху в Чернівцях загинула людина, ще одну поранено
О 13:30 пожежу було ліквідовано
Фото: Рятувальники на місці інциденту (acc.cv.ua)
Повідомляється, що о 13:15 в одній з палат на другому поверсі загорілася киснева труба, після чого стався хлопок, пише "РБК-Україна".
"О 13:30 пожежу було ліквідовано. Внаслідок даної події загинула одна і постраждала одна особа. Евакуйовано 20 осіб", - йдеться в повідомленні.
У той же час директор Чернівецького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв в Facebook повідомив, що пацієнтів з міської лікарні №1 евакуюють до інших лікувальних установ.
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