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У Балтійському морі стартують протимінні навчання НАТО Open Spirit 21

Протимінна операція Open Spirit проводиться щороку в різних країнах Балтії. Минулого року операцією керували ВМС Латвії
У навчаннях візьме участь 21 корабель з 11 країн, зокрема кораблі Першої постійної протимінної групи НАТО. Керують навчаннями ВМС Естонії, повідомила прес-служба міністерства оборони республіки.
У Балтійському морі стартують протимінні навчання НАТО Open Spirit 21 Фото: DW

У Балтійському морі в понеділок стартують традиційні весняні навчання мінних тральщиків НАТО Open Spirit, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У навчаннях візьме участь 21 корабель з 11 країн, зокрема кораблі Першої постійної протимінної групи НАТО. Керують навчаннями ВМС Естонії, повідомила прес-служба міністерства оборони республіки.

"Щорічна операція Open Spirit має вирішальне значення для позбавлення вод Балтійського моря від нагромаджених тут із часів Першої та Другої світових воєн усіх боєприпасів і для зниження загроз рибальству, морським шляхам і довкіллю. Крім того, вона сприяє співпраці між ВМС Естонії та іншими країнами, що беруть участь в операції", - сказав командир Першої постійної протимінної ескадри НАТО капітан-лейтенант Ян Вейхерс (Jan Wijchers).

Перша постійна протимінна група є однією з чотирьох аналогічних частин швидкого реагування під командуванням військово-морських сил НАТО. Вони мають бути готові бути направленими в різні місця світу протягом п'яти днів. Цього півріччя до основного складу Першої протимінної ескадри входять кораблі Німеччини, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Сполученого королівства та Естонії.

Протимінна операція Open Spirit проводиться щороку в різних країнах Балтії. Минулого року операцією керували ВМС Латвії.

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19 04 2021 11:43
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