У Банґладеш спалахнули масові протести. Прем'єрка покинула країну

Країну очолили військові.

Прем'єрка Банґладеш Шейх Хасіна подала у відставку і втекла з країни на фоні антиурядових протестів, у ході яких близько 250 людей загинули, а тисячі отримали поранення. Головнокомандувач армії Вакер-Уз-Заман оголосив про її відставку у телевізійному зверненні до нації та заявив, що сформує тимчасовий уряд.

Про це повідомляє Reuters.

"Країна переживає революційний період. Я обіцяю вам усім, що справедливість настане за усі вбивства та несправедливості. Ми просимо вас вірити в армію країни", — заявив у зверненні до народу головнокомандувач армії Банґладеш.

Хасіну доставили ​​на військовому гелікоптері разом із сестрою до Індії. Телебачення Банґладеш показало, як тисячі людей виходять на вулиці столиці Дакки, радіючи та вигукуючи гасла. Люди також штурмували офіційну резиденцію премʼєрки "Ганабхабан".

Reuters зазначає, що протести розпочали студенти Банґладеш минулого місяця через квоти на державні посади. Тоді щонайменше 150 людей загинули, через що протести стали антиурядовими. Активісти закликали провести марш до Дакки 5 серпня всупереч загальнонаціональній комендантській годині, щоб змусити Хасіну піти у відставку.

Раніше загальнонаціональні протести пройшли у Венесуелі. Причина — президентські вибори, у ході яких правитель країни Ніколас Мадуро переміг, а опозиція заявила про масові фальсифікації.