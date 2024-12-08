У Байдена оголосили новий пакет допомоги Україні майже на $1 млрд

Це вже 22-й пакет USAI від адміністрації Байдена.

У президента США Джо Байдена оголосила про виділення Києву нового пакета оборонної допомоги, який надається через Ініціативу сприяння безпеці в Україні на 988 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про значний новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги у боротьбі з російською агресією", - йдеться в заяві канцелярії американського лідера.

Зазначається, що пакет допомоги має забезпечити Україну боєприпасами для ракетних систем і безпілотних літальних систем.

"Цей пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, щоб допомогти Україні відновити свої Збройні сили та розбудувати та підтримувати бойову міць", - написали в адміністрації.

До пакету увійшли боєприпаси для ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS, безпілотні авіаційні системи, обладнання, комплектуючі і запасні частини для обслуговування, ремонт та капремонту артилерійських систем, а також танки і бронетехніка.

В Білому домі написали, що це вже 22-й пакет USAI від адміністрації Байдена.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні", - додали у Байдена.

Два дні тому, 6 грднуя, США надали Україні $12 мільйонів для підтримки ветеранів та їх інтеграції у мирне життя.