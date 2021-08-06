У Байдена шукають шляхів заохочення афроамериканців до COVID-вакцинації

Нам потрібно докласти більше зусиль, щоб донести вакцину до спільнот, а не покладатися на те, що спільноти приходитимуть до центрів вакцинації

Адміністрація США шукає способів заохочення афроамериканців до вакцинації: перше COVID-щеплення зробили менше чверті темношкірих громадян, тоді як загалом по країні - більше 50% населення.

Про це повідомляє Politico, кампанія імунізації наштовхується на проблему недовіри в середовищі афроамериканців. У Білому домі ці питання досліджує робоча група щодо забезпечення рівності у сфері охорони здоров’я. Одне з її ключових завдань – рекомендувати способи посилення довіри до вакцин і ефективно використовувати їх серед темношкірих американців, смертність яких від COVID-19 значно вища, ніж в інших групах населення. У Білому домі ці питання досліджує робоча група щодо забезпечення рівності у сфері охорони здоров’я. Одне з її ключових завдань – рекомендувати способи посилення довіри до вакцин і ефективно використовувати їх серед темношкірих американців, смертність яких від COVID-19 значно вища, ніж в інших групах населення.

У Вашингтоні, за даними уряду, з кожних десяти померлих від коронавірусу восьмеро – афроамериканці (після 1 травня – взагалі дев’ятеро з десяти).

"Нам потрібно докласти більше зусиль, щоб донести вакцину до спільнот, а не покладатися на те, що спільноти приходитимуть до центрів вакцинації", - зазначив член робочої групи Джеймс Гілдрет.

Адміністрація США та експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що нещеплені громадяни потребують переконливих аргументів і заохочення.

Білий дім активізував роботу в цьому напрямку, аби до 4 липня вакцинувати принаймні однією дозою 70% дорослого населення, як запланував президент Джо Байден.

У рамках кампанії запроваджується серія ініціатив. Зокрема, як пункти вакцинації використовуються перукарні та салони краси, що належать афроамериканцям. Для заохочення до щеплення громадянам надають оплачувані відпустки й допомогу для догляду за дітьми.

Тим часом віцепрезидентка Камала Гарріс вирушає в агітаційний тур по Південному й Середньому Заходу - штатах з великою часткою чорношкірого населення та найнижчим рівнем вакцинації.