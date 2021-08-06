НОВИНИАдміністрація США шукає способів заохочення афроамериканців до вакцинації: перше COVID-щеплення зробили менше чверті темношкірих громадян, тоді як загалом по країні - більше 50% населення.У Білому домі ці питання досліджує робоча група щодо забезпечення рівності у сфері охорони здоров’я. Одне з її ключових завдань – рекомендувати способи посилення довіри до вакцин і ефективно використовувати їх серед темношкірих американців, смертність яких від COVID-19 значно вища, ніж в інших групах населення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Байдена шукають шляхів заохочення афроамериканців до COVID-вакцинації
Нам потрібно докласти більше зусиль, щоб донести вакцину до спільнот, а не покладатися на те, що спільноти приходитимуть до центрів вакцинації
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Politico, кампанія імунізації наштовхується на проблему недовіри в середовищі афроамериканців.
У Вашингтоні, за даними уряду, з кожних десяти померлих від коронавірусу восьмеро – афроамериканці (після 1 травня – взагалі дев’ятеро з десяти).
"Нам потрібно докласти більше зусиль, щоб донести вакцину до спільнот, а не покладатися на те, що спільноти приходитимуть до центрів вакцинації", - зазначив член робочої групи Джеймс Гілдрет.
Адміністрація США та експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що нещеплені громадяни потребують переконливих аргументів і заохочення.
Білий дім активізував роботу в цьому напрямку, аби до 4 липня вакцинувати принаймні однією дозою 70% дорослого населення, як запланував президент Джо Байден.
У рамках кампанії запроваджується серія ініціатив. Зокрема, як пункти вакцинації використовуються перукарні та салони краси, що належать афроамериканцям. Для заохочення до щеплення громадянам надають оплачувані відпустки й допомогу для догляду за дітьми.
Тим часом віцепрезидентка Камала Гарріс вирушає в агітаційний тур по Південному й Середньому Заходу - штатах з великою часткою чорношкірого населення та найнижчим рівнем вакцинації.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив "місяць дій", аби заохотити якнайбільше американців пройти курс щеплення проти COVID-19 до 4 липня.
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08 06 2021 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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