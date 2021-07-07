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У Бельгії 11-річний хлопець випустився з університету

Лоран Сімонс розпочав курс фізики в університеті Антверпена у березні 2020 року
Хлопець віком 11 років став наймолодшим випускником університету в Антверпені, який спромігся протягом року засвоїти трирічний курс навчання та отримати ступінь бакалавра з фізичних наук.
У Бельгії 11-річний хлопець випустився з університету Фото: Укрінформ

Як повідомляє "Укрінформ", про це йдеться в інформації, що оприлюднена у вівторок в бельгійському виданні The Brussels Times.

"Хлопець віком 11 років отримав ступінь бакалавра з фізики в університеті Антверпена після того, як успішно завершив трирічні курси протягом одного року, паралельно відвідуючи курси з отримання ступеня магістра. Наймолодший випускник Лоран Сімонс, родом із міста Остенде на фламандському узбережжі, перевищив досягнення інших студентів, отримавши найвищий за всіх рівень оцінки знань у 85%".

Як повідомляється, Лоран Сімонс розпочав курс фізики в університеті Антверпена у березні 2020 року. Після завершення програми бакалавра він приступив до опанування знаннями на рівні master’s - магістра, при цьому приділяючи увагу як знанням з класичної механіки, так і квантовій фізиці.

"Моя мета - це безсмертя. Я хочу отримати можливість замінити якомога більше частин тіла механічними частинами. Я вже намітив шлях до цієї мети. Квантова фізика, яка вивчає найменші частки, може бути першою частиною у цій загадці", - наводить видання слова юного генія.

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07 07 2021 16:08
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