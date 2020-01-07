У Бельгії дослідження виявило антитіла до коронавірусу у менше 6% людей
Менше 6% населення Бельгії мають антитіла до коронавірусу.
Про це свідчать результати серологічних досліджень науковців Антверпенського університету, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.
Науковці проаналізували зразки, зібрані у 2960 людей між 8 та 13 червня. Згідно з отриманими даними, антитіла у крові виявили лише у 5,5%, що менше, ніж за результатами попереднього дослідження - 7%.
Ще два попередні, проведені раніше навесні, демонстрували тенденцію до зростання кількості людей з антитілами до коронавірусу: їх мали 3% під час першого та 5% під час другого дослідження.
За словами професора П’єра ван Дамм, цьому може бути два пояснення.
"Під час попереднього дослідження ми з’ясували, що у деяких людей, які мали антитіла, їхня кількість починає зменшуватися через місяць-два. Тож можливо, що в частини вибірки вони вже зникли, хоча ці люди були інфіковані", - зазначає він.
Другою можливою причиною він називає результат заходів безпеки, таких як дистанція та гігієна рук, що стримує поширення інфекції навіть після послаблення карантину.
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