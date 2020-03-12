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У Бельгії розповіли, кого вакцинуватимуть від коронавірусу в першу чергу

Кампанія вакцинації має початися 5 січня
Першими у черзі на отримання вакцини будуть мешканці та персонал будинків для літніх людей, далі - персонал інших закладів піклування та усіх медичних закладів.
У Бельгії розповіли, кого вакцинуватимуть від коронавірусу в першу чергу Американська фармацевтична компанія Moderna Therapeutics, яка спеціалізується на біотехнологічних дослідженнях і розробках, почала випробування вже через 42 дні після того, як розшифрували послідовність молекули РНК коронавірусу Фото: Moderna Therapeutics

Бельгія, у разі затвердження вакцини від коронавірусу регулятором ЄС, сподівається розпочати вакцинацію вже у січні та спершу - для найбільш вразливих груп населення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

Прем’єр-міністр Александр де Кроо оголосив, що кампанія вакцинації має початися 5 січня.

Першими у черзі на отримання вакцини будуть мешканці та персонал будинків для літніх людей, далі - персонал інших закладів піклування та усіх медичних закладів. Наступними зможуть вакцинуватися особи старші 65 років, далі - група віком 45-65 років з хронічними захворюваннями.

Якщо вакцина від BioNTech-Pfizer отримає дозвіл на використання у ЄС, Бельгія у січні отримає перші 600 000 доз.

Нагадаємо, що BioNTech та Pfizer подали запит на реєстрацію COVID-вакцини у ЄС

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03 12 2020 14:55
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