У Бельгії зафіксували перший випадок зараження китайським коронавірусом Усіх бельгійців відправили на карантин на два тижні у військовий госпіталь міста Недер-овер-Хембек

У Бельгії повідомили про перший випадок зараження китайським коронавірусом. Вірус зафіксували у людини, яку евакуювали з міста Ухань.

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Про це передає The Brussels Times,передає "Громадське". Загалом 2 січня з Уханя евакуювали 9 людей. Усіх бельгійців відправили на карантин на два тижні у військовий госпіталь міста Недер-овер-Хембек. Зазначається, що під час проходження тестів на коронавірус, пацієнт, у якого виявили вірус, добре себе почував і не мав симптомів захворювання. Його перевели в ізольовану палату в клініці в Брюсселі. В інших восьми людей коронавірус не виявили. Нагадаємо, що за минулу добу кількість заражених коронавірусом нового типу в Китаї перевищила 20 тисяч, зафіксовано 64 нові летальні випадки.

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