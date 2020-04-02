НОВИНИУ Бельгії повідомили про перший випадок зараження китайським коронавірусом. Вірус зафіксували у людини, яку евакуювали з міста Ухань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бельгії зафіксували перший випадок зараження китайським коронавірусом
Усіх бельгійців відправили на карантин на два тижні у військовий госпіталь міста Недер-овер-Хембек
Фото: з вільних джерел
Про це передає The Brussels Times,передає "Громадське".
Загалом 2 січня з Уханя евакуювали 9 людей. Усіх бельгійців відправили на карантин на два тижні у військовий госпіталь міста Недер-овер-Хембек.
Зазначається, що під час проходження тестів на коронавірус, пацієнт, у якого виявили вірус, добре себе почував і не мав симптомів захворювання. Його перевели в ізольовану палату в клініці в Брюсселі. В інших восьми людей коронавірус не виявили.
Нагадаємо, що за минулу добу кількість заражених коронавірусом нового типу в Китаї перевищила 20 тисяч, зафіксовано 64 нові летальні випадки.
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