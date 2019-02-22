У Bellingcat оприлюднили фото третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів
Розслідувачі раніше з'ясували, що третім підозрюваним є співробітник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Денис Сергєєв, у якого є паспорт на ім'я Сергій Федотов.
Чоловік під ім'ям Сергій Федотов прибула до Британії 2 березня 2018 року. Розслідувачі Bellingcat отримали списки пасажирів рейсів з Москви до Лондона і виявили людину, чий номер паспорта лише на останні дві цифри відрізнявся від номерів паспортів двох інших ймовірних отруйників. Подальший пошук по різних баз даних дозволив знайти людину з такою ж датою народження і таким же по батькові, якого звали Денис Сергєєв. Він прописаний за адресою, де розташовується гуртожиток Військової академії Міноборони Росії.
Паспорт на ім'я Сергія Федотова був виданий в тому ж управлінні ФМС 770001 в Москві, де отримували паспорти Олександр Петров і Руслан Боширов (справжні імена Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга).
Bellingcat отримав знімок закордонного паспорта на ім'я Федотова від одного зі своїх джерел. Кадри з Денисом Сергєєвим вдалося відшукати в документальному фільмі про зіткнення між федеральними силами і бойовиками в Дагестані влітку 1999 року.
Потім розслідувачі замовили експертизу представникам Центру візуальних обчислень при університеті Бредфорда в Великобританії. Коефіцієнт збігу між фотографіями перевищив 78%. Щоб підтвердити, що на знімках зображений один і той же чоловік, достатньо 70% збігу, відзначили в Bellingcat.
Офіцер російської військової розвідки під вигаданим ім'ям "Сергій Федотов" фігурує в справі про отруєння в британському Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Він приїхав до Британії разом з двома іншими підозрюваними у справі - Олександром Петровим (Олександр Мішкін) і Русланом Бошировим (Анатолій Чепіга).
За даними Bellingcat, "Федотов" був також пов'язаний з отруєнням болгарського підприємця, власника компанії з виробництва зброї Ємко Омеляна Гебрева.
Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.
На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми.
Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.
У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.
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