Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Bellingcat оприлюднили фото третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Експертиза встановила, що Денис Сергєєв і Сергій Федотов це один і той же чоловік
Розслідувальна група Bellingcat показала фото третього підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері.
У Bellingcat оприлюднили фото третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів Фото: bellingcat.com

Розслідувачі раніше з'ясували, що третім підозрюваним є співробітник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Денис Сергєєв, у якого є паспорт на ім'я Сергій Федотов. 

Чоловік під ім'ям Сергій Федотов прибула до Британії 2 березня 2018 року. Розслідувачі Bellingcat отримали списки пасажирів рейсів з Москви до Лондона і виявили людину, чий номер паспорта лише на останні дві цифри відрізнявся від номерів паспортів двох інших ймовірних отруйників. Подальший пошук по різних баз даних дозволив знайти людину з такою ж датою народження і таким же по батькові, якого звали Денис Сергєєв. Він прописаний за адресою, де розташовується гуртожиток Військової академії Міноборони Росії.

Паспорт на ім'я Сергія Федотова був виданий в тому ж управлінні ФМС 770001 в Москві, де отримували паспорти Олександр Петров і Руслан Боширов (справжні імена Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга).

Bellingcat отримав знімок закордонного паспорта на ім'я Федотова від одного зі своїх джерел. Кадри з Денисом Сергєєвим вдалося відшукати в документальному фільмі про зіткнення між федеральними силами і бойовиками в Дагестані влітку 1999 року.

Потім розслідувачі замовили експертизу представникам Центру візуальних обчислень при університеті Бредфорда в Великобританії. Коефіцієнт збігу між фотографіями перевищив 78%. Щоб підтвердити, що на знімках зображений один і той же чоловік, достатньо 70% збігу, відзначили в Bellingcat.

Офіцер російської військової розвідки під вигаданим ім'ям "Сергій Федотов" фігурує в справі про отруєння в британському Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Він приїхав до Британії разом з двома іншими підозрюваними у справі - Олександром Петровим (Олександр Мішкін) і Русланом Бошировим (Анатолій Чепіга). 

За даними Bellingcat, "Федотов" був також пов'язаний з отруєнням болгарського підприємця, власника компанії з виробництва зброї Ємко Омеляна Гебрева.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми.

Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2019 09:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.