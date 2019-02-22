У Bellingcat оприлюднили фото третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Експертиза встановила, що Денис Сергєєв і Сергій Федотов це один і той же чоловік

Розслідувальна група Bellingcat показала фото третього підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері.

Розслідувачі раніше з'ясували, що третім підозрюваним є співробітник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Денис Сергєєв, у якого є паспорт на ім'я Сергій Федотов.

Чоловік під ім'ям Сергій Федотов прибула до Британії 2 березня 2018 року. Розслідувачі Bellingcat отримали списки пасажирів рейсів з Москви до Лондона і виявили людину, чий номер паспорта лише на останні дві цифри відрізнявся від номерів паспортів двох інших ймовірних отруйників. Подальший пошук по різних баз даних дозволив знайти людину з такою ж датою народження і таким же по батькові, якого звали Денис Сергєєв. Він прописаний за адресою, де розташовується гуртожиток Військової академії Міноборони Росії.

Паспорт на ім'я Сергія Федотова був виданий в тому ж управлінні ФМС 770001 в Москві, де отримували паспорти Олександр Петров і Руслан Боширов (справжні імена Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга).

Bellingcat отримав знімок закордонного паспорта на ім'я Федотова від одного зі своїх джерел. Кадри з Денисом Сергєєвим вдалося відшукати в документальному фільмі про зіткнення між федеральними силами і бойовиками в Дагестані влітку 1999 року.

Потім розслідувачі замовили експертизу представникам Центру візуальних обчислень при університеті Бредфорда в Великобританії. Коефіцієнт збігу між фотографіями перевищив 78%. Щоб підтвердити, що на знімках зображений один і той же чоловік, достатньо 70% збігу, відзначили в Bellingcat.