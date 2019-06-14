У Бердичеві чоловік здійснив самопідпал під час засідання міськради

Унаслідок події постраждав сам чоловік і кілька депутатів

У Бердичеві на Житомирщині місцевий підприємець підпалив себе під час засідання міської ради в сесійній залі.

Згідно з інформацією, інцидент стався близько 10 ранку після відкриття сесії міської ради, повідомляє "Громадське".

Унаслідок події постраждав сам чоловік і кілька депутатів, які кинулися гасити вогонь. Потерпілого госпіталізували

Водночас, сесію продовжили в іншому приміщенні.

Повідомляється, що підприємець давно відомий в Бердичеві. Раніше він займався ресторанним бізнесом. Через ресторан у чоловіка виник конфлікт з орендарем, про який знали в міськвиконкомі. Для вирішення конфлікту підприємців викликали на засідання міської ради, однак чоловік тоді не прийшов.

Нагадаємо, що у центрі Праги на Вацлавській площі чоловік намагався здійснити самоспалення.