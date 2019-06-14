НОВИНИУ Бердичеві на Житомирщині місцевий підприємець підпалив себе під час засідання міської ради в сесійній залі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бердичеві чоловік здійснив самопідпал під час засідання міськради
Унаслідок події постраждав сам чоловік і кілька депутатів
Фото: unian.net
Згідно з інформацією, інцидент стався близько 10 ранку після відкриття сесії міської ради, повідомляє "Громадське".
Унаслідок події постраждав сам чоловік і кілька депутатів, які кинулися гасити вогонь. Потерпілого госпіталізували
Водночас, сесію продовжили в іншому приміщенні.
Повідомляється, що підприємець давно відомий в Бердичеві. Раніше він займався ресторанним бізнесом. Через ресторан у чоловіка виник конфлікт з орендарем, про який знали в міськвиконкомі. Для вирішення конфлікту підприємців викликали на засідання міської ради, однак чоловік тоді не прийшов.
Нагадаємо, що у центрі Праги на Вацлавській площі чоловік намагався здійснити самоспалення.
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14 06 2019 17:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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