У Берліні триває страйк громадського транспорту

Німецька асоціація профспілок, відома за скороченою назвою Verdi, оголосила страйк працівників громадського транспорту Берліну 1 квітня. До протесту долучилися водії автобусів, трамваїв та машиністи потягів метро.

Містянам довелося пересуватися велосипедами, діставатися роботи пішки або ж працювати з дому. Міські швидкісні електричні потяги і залізниця регіонального сполучення роботу не припиняли, тож деякі пасажири могли скористатися ними, повідомляє "Радіо Свобода".

Страйк відбувається на тлі переговорів щодо зарплатні та умов праці для 14 600 працівників Берлінського комунального транспортного підприємства.

Це вже третій страйк з початку 2019 року – попередній відбувся в лютому. У Verdi не погоджуються з пропозиціями підприємства.

"Досягнути угоди в ході колективних переговорів було неможливо через пропозицію, яка надійшла від роботодавця. На жаль, не всі працівники отримають вигоду від тих підвищень, які запропонувала компанія", – сказав представник Verdi Джеремі Арндт.

Як повідомляє місцеве видання TheLocal.De, Verdi вимагає запровадити триавлість робочого тижня 36,5 годин із повною компенсацією заробітної платні. Наразі майже половина всіх працівників, яких комунальне підприємство найняло з 2005 року, змушені працювати 39 годин.

У БКТП страйк назвали "абсолютно недоречним".

Головна представниця комунального підприємства на переговорах Клаудія Пфайффер повідомила, що її компанія запропонувала збільшити виплати на зарплатні на 90 мільйонів євро, що в рази більше, ніж передбачають аналогічні контракти. Таким чином, працівники берлінського комунального транспорту отримали б в середньому на 450 євро більше на місяць, цитує Пфайффер міський сайт Berlin.de.

Компанія повідомила про страйк заздалегідь і навела перелік маршрутів, які будуть заблоковані.

"Нам шкода, що об’єднання Verdi використовує цей інструмент і переговори з профспілками наразі триваю за рахунок наших пасажирів", – йдеться в заяві БКТП.

Нагадаємо, що Німеччина та Франція закрили свій повітряний простір для літаків Boeing 737 Max 8 після нещодавньої авіакатастрофи в літака цієї моделі в Ефіопії. Пізніше таке рішення ухвалила Ірландія.