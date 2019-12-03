Німеччина та Франція закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 Max 8
Нагадаємо, що літак Ethiopian Airlines, що летів з Аддіс-Абеби в Кенії, зазнав аварії вранці 10 березня біля міста Бішофту, за 62 км на південний схід від Аддіс-Абеби. Пізніше стало відомо, що усі, хто був на борту, загинули. За попередніми даними, українців на борту літака не було. Китай тимчасово заборонив використання літаків Boeing 737 після катастрофи. Це друга аварія літака моделі Boeing 737 Max 8 за минулих п'ять місяців.
Авіація Сінгапуру ухвалила рішення призупинити використання літаків Boeing 737 Max 8 після катастрофи літака цієї моделі в Ефіопії.
У жовтні 2018 в Індонезії розбився пасажирський літак зі 188 людьми на борту. За кілька хвилин після зльоту він втратив зв’язок з диспетчерами та впав у море.
Оскільки обидві аварії сталися на етапі зльоту, вони мають певний ступінь подібності.
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