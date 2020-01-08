У Берліні тисячі людей протестують через "коронавірусну" змову

За даними поліції, станом на обід до маршу долучились близько 15 тисяч людей - значно більше, ніж очікувалось. Прогнозували, що до протесту приєднаються до 10 тисяч осіб

Найбільше зібрання, яке повинно закінчитися у другій половині дня суботи, організоване ініціативою зі Штутгарта Querdenken 711 і пройде під гаслом: "Кінець пандемії - День свободи".

Тисячі людей вийшли в Берліні в суботу на протест проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Люди почали збиратись в центрі німецької столиці вранці. Деякі вигукували такі фрази, як "Ми друга хвиля!" і "Опір!", закликали до "свободи" і стверджували, що "найбільша теорія змови - пандемія коронавірусу".

Поліція через гучномовці нагадувала про обов’язок носити маску та дотримуватись дистанції, але учасники на це не зважали. Видання підкреслює, що єдині люди в центрі Берліна, які прикривають ніс та рот - представники преси та поліцейські.

За даними поліції, станом на обід до маршу долучились близько 15 тисяч людей - значно більше, ніж очікувалось. Прогнозували, що до протесту приєднаються до 10 тисяч осіб.